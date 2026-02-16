Anuncian cambios en el calendario de Fórmula Uno

La Fórmula Uno anunció la permanencia del Circuit de Barcelona-Cataluña en su calendario oficial hasta el año 2032. El nuevo acuerdo contempla la organización del Gran Premio en las temporadas 2028, 2030 y 2032, bajo un sistema rotativo que compartirá alternancia con el histórico trazado de Circuito de Spa-Francorchamps.

El convenio, hecho público este lunes, amplía el vínculo entre la pista catalana y el campeonato mundial más allá de 2026, fecha en la que finalizaba el contrato vigente. Sin embargo, a partir de 2027 el circuito dejará de formar parte del calendario de manera ininterrumpida, una condición que había mantenido durante 36 ediciones consecutivas desde su estreno en 1991.

Además, la prueba adoptará una nueva denominación: Gran Premio de Barcelona-Catalunya. La primera edición bajo este nombre se celebrará del 12 al 14 de junio de 2026.

La modificación se enmarca en la reestructuración de las citas en territorio español, ya que desde ese mismo año Madrid incorporará una carrera al calendario. Esta competencia asumirá oficialmente el título de Gran Premio de España, redefiniendo así la distribución de las pruebas en el país.

Desde la organización del campeonato subrayaron la relevancia estratégica de Barcelona dentro del certamen. El presidente y consejero delegado, Stefano Domenicali, valoró positivamente la renovación del acuerdo y remarcó el peso histórico y deportivo del escenario catalán en la máxima categoría del automovilismo.