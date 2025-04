Antuna, emocionado tras primer gol con Tigres

Monterrey, Nuevo León. La pesadilla terminó para Uriel Antuna con Tigres, quien colaboró mucho en el triunfo felino ante Galaxy y avanzar a semifinales de la Concachampions.

El ofensor manifestó su felicidad por haberse estrenado con los felinos, pues nunca se rindió en su afán de cambiar los abucheos por los aplausos.

“Siempre he estado trabajando en el gol después de tantos partidos. Es difícil, pero siempre he estado trabajando en insistiendo. De eso se trata, no nada más enel fútbol sino la vida. Gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar y seguir para delante, no aflojar y seguir con esa mentalidad”, manifestó.

El apodado “Brujo” tardó 30 juegos en poder marcar con la casaca felina, esto desde su llegada para el Apertura 2024.

Cabe destacar, que su último tanto fue el 13 de agosto del 2024, cuando aún jugaba para Cruz Azul, esto en los octavos de final de la Leagues Cup contra Mazatlán.

En Liga MX, fue en la gran final de ida ante América del Clausura del año pasado, esto de penal para el 1-0 parcial.