Antuna destacó a los “Incomparables” para firmar con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tienen a Uriel Antuna en sus filas, quien destacó a la afición “Incomparable” para haber firmado con los felinos.

El extremo mexicano arribó cerca de las 10:00 horas a la Sultana del Norte y espera ser recíproco con el público en cuanto ae vista de tigre.

“Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición. Me entusiasma lo grande que es la afición, los Incomparables que es la mejor afición de México y cuando venía a jugar de rival acá, se me ponías la piel chinita. Ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me han entregado”, dijo.

Por otro lado, recalcó haber tenido ya comunicación con algunos de sus nuevos compañeros y no verse sorprendido por lo rápido que fue la negociación con los regios.

“Contento por este nuevo reto en mi vida con excelentes jugadores y personas el cual con ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones y nada, contento de venir acá. Hay cosas que no dependen de mi, estoy contento acá y feliz, entregar lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha”, agregó.

El “Brujo” terminó de realizar la última parte de sus exámenes médicos en la Facultad de Organización Deportiva, saliendo sin problema alguno y ya inscrito en Liga MX, donde portará el dorsal 22.