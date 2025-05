Antonio Sancho desconoce el por qué salió de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tras casi un año de haber dejado su cargo en Tigres, Antonio Sancho rompió el silencio, confesando desconocer el por qué de su salida.

A través del podcast llamado “Minuto13”, el ex dirigente felino remarcó haber apoyado a Robert Dante Siboldi para que siguiera como técnico auriazul, sin saber que este sería uno de los detonantes, al parecer, de su despido.

“Mi salida tampoco la entiendo. No entiendo por qué salí, hoy no sé por qué salí. Yo apoyaba a qué Robert siguiera, es una realidad había hecho bien las cosas peor si tú me dices no estaba enterado que iban a buscar al otro técnico, no estaba enterado de nada”, confesó.

Bajo esta misma línea, “Toño” agregó haberse dado la ida de su salida durante la pretemporada felina, justo cuando se incorporó Veljko Paunovic al banquillo felino, personaje del cual el ex jugador nunca supo negociaciones por suplir a Siboldi.

“Yo iba con una maleta y ahí me dijeron que mejor ni viajara, que mejor me quedara aquí. No querían que viajara porque iban a presentar a Paunovic y lo entendía y demás, seguramente ya habían negociado con él. Cosas que no se hacen porque tan fácil era decirme ‘Toño, llevamos tantos años, les has dado mucho a la institución y nosotros como institución te hemos dado mucho, no nos debemos nada’; era muy fácil”, añadió.

El canterano de los Pumas dijo irse triste por las formas pero entendiendo la necesidad del club por realizar un cambio desde lo más alto; aunque pensó que lo irían a sustituir con alguien más internacional, llegando Gerardo Torrado.

“Son cosas que uno no entiende, no entiendo todo lo pasado y me deja triste. Más por una institución que di todo pero también es válido hacer un cambio, era válido meter a una persona nueva como lo es Torrado, es su amigo o lo que sea pero yo creí que iban a traer a otro tipo de personalidad y no por otra cosa, me fue bien aquí, ganamos todo y me imaginé que iban a traer a alguien de nivel internacional o de fuera”, mencionó.

Sancho comenzó su carrera como directivo en el club norteño durante el 2011, meses después de su retiro como jugador. Por tres años se mantuvo en el rol de Gerente Deportivo y posteriormente ascendió a Director Deportivo cuando emigró con los del Pedregal en 2014.

Regresó para el 2017 con el mismo cargo por siete años ininterrumpidos, siendo el pasado 28 de junio del 2024 cuando anunció su despedida y entre lágrimas se sintió