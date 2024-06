Antonio Sancho deja Tigres: Me voy tranquilo

Monterrey, Nuevo León. Tigres oficializó la salida de Antonio Sancho de la Vicepresidencia Deportiva, quien entre lágrimas puso fin a una etapa de siete años con el club.

A través de una conferencia, el ahora ex dirigente dijo irse tranquilo y con deseos de reinventarse en su vida personal.

“Es un momento de agradecer, asi lo veo; quiero agradecerle al fútbol primero, a mis padres que en paz descansen, que me hicieron tomar esta carrera, no me arrepiento en lo más minimo. Segundo a Cemex, a la Universidad que desde el 2000 llegué aqui a Monterrey y me recibieron con los brazos abiertos; también a la afición que me recibieron de la mejor manera a toda mi familia y a mí.

Me voy tranquilo, en paz, he tenido cuatro presidentes en esta última fase de directivo, con todos pude coincidir cosas importantes, con el “Inge” conseguimos campeonatos en varonil y femenil; después Miguel Ángel Garza y luego el ‘Inge’ otra vez una Conca, Mundial de Clubes y ahora con Mau los objetivos en varonil y femenil. Me voy en paz, tranquilo y con el deber cumplido, qué sigue para mi, me toca reinventarme, la idea es quedarme en Monterrey ahorita, no me queda mas que desearles el mejor de los éxitos, a jugadores y jugadoras que seguro van a conseguir muchas cosas”, señaló.

Al sitio asistió el presidente felino, Mauricio Culebro, quien dijo ya estar buscando el reemplazo para Sancho, además de confirmar que la directiva felina no depende de una sola persona.

“Empezamos con la búsqueda, tenemos un perfil ya definido, tenemos claro lo que buscamos y en este periodo la estructura de este club la hemos visto, no depende de una sola persona, tenemos capacidades diferentes todos y ahorita el que no se cubra de inmediato esta posición, estaremos desarrollando la postulación y nos ayuda a tomar al decisión con calma”, finalizó.

Siete años en dos periodos fueron los que “Toño” cumplió en su cargo auriazul, donde levantó 19 trofeos entre femenil y varonil:

-4 Ligas (Ap2011 y 2017/ Cl2019 y 2023)

– 3 Campeón de Campeones (2018-2019 y 2023)

– 2 Campeones Cup

-1 Concacaf Champions Cup (2020)

-1 Copa MX (2014)

-6 Ligas MX Femenil

-2 Campeón de Campeonas