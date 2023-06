Antonio Sancho confirma la baja de Igor Lichnovsky en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tienen su primera baja de cara al Apertura 2023, se trata de Igor Lichnovsky, quien no entró en planes de Robert Dante Siboldi, así lo confirmó Antonio Sancho.

El director deportivo felino tuvo que viajar hacia la Riviera Maya para hablar con el zaguero, quien no será registrado al ser el extranjero de más y que por regla no deberá ser incluido. Asimismo, confirmó la permanencia de Nicolás López, delantero que le restan seis meses más de contrato.

“Si, por reglamento tenes que registrar nada más a 9 jugadores, el no formado en México que no estará registrado es Igor. Ahorita siguen todos, por registro no puedo registrar a 10 y si a 9, en ese sentido es Igor y todos los demás pues sentimos a un plantel completo y seguimos igual”, confesó en conferencia de prensa desde el hotel de concentración.

El ex jugador remarcó que se llegó a dicha decisión tras considerar estar completos en la zona defensiva, teniendo hasta el mes de septiembre aún para reforzar ya sea con un extranjero o mexicano más.

“Las condiciones es cuestión de reglamento, es un hecho que debemos tener 9 jugadores; en la parte defensiva tenemos más gente y estamos cubiertos, por eso es el no registrar a Igor, de lo otro tememos hasta mediados de septiembre para hacer otro movimiento así como de entrada como de salida”, agregó.

Los regios llegarán a la Sultana del Norte el día jueves para viajar de inmediato a Los Ángeles y afinar detalles de cara al Campeón de Campeones contra Pachuca del 25 de junio.