Anticipada salida para Majo Rodríguez en los Tractocamiones en Monterrey

Majo Rodríguez, piloto del Tractocamión número 7 Libertad-CreaciónInnovativaDeMéxico-SanPedroPacificProducts-Atunsito-SARDIMEX-Marketing&Advertising batalló todo el fin de semana con la mecánica de su unidad durante la primera fecha de la Súper Copa en el Autódromo de Monterrey.

La poblana llegó muy temprano el sábado a las instalaciones del Autódromo de Monterrey con gran expectativa y mentalmente preparada para abordar su tractocamión amarillo y enfrentar el primer reto de la temporada.

“Lamentable en la primera práctica tuvimos una falla mecánica. Tuvieron que cambiar la caja; es una falla que si requiere de mucho tiempo y trabajo. Lamentablemente no pudimos entrar a ninguna de las dos prácticas, por lo que no registramos ningún tiempo”, relató Rodríguez.

Hoy ante un soleado día Majo siempre fue optimista para ingresar a la primera parrilla de la temporada y cruzar la meta con un buen resultado.

“Arrancamos desde la parte trasera, pero teníamos las esperanzas de que había quedado bien el tractocamión para ir hacia delante lo antes posible y pelear el podio que es lo que buscamos siempre”, reiteró la poblana de 24 años.

“Estoy muy triste. Es un poco frustrante cuando tienes toda la actitud y las ganas, pero los fierros no tienen palabra de honor. Lamentablemente el tracto no quedó bien. La caja de velocidades ya había reaccionado bien. Pero se presentó otra falla en el motor. Lamentablemente no pudimos dar más de cinco vueltas”, apuntó Majo.

“Queríamos tener un gran inicio para esta temporada 2023 aquí en Monterrey, se las quedo a deber a toda mi gente y a los patrocinadores. Pero hay que seguirnos preparando. Hay mucho que trabajar en el tema mecánico de la organización”, explicó la integrante de la escudería Prime Sports.

Majo cumplió con 5 vueltas de 20 en las que ya había remontado 2 posiciones hasta la 9ª posición. En su mejor giro registró un tiempo de 2:38.143 min para concluir en la 11ª posición.

El podio de la prinmera fecha de los tractocamiones estuvo integrado primero por Santiago Tovar (#26), segundo César Tiberio (44) y tercero, Pato Jourdain (12).

La segunda fecha de los Tractocamiones será en Chihuahua, el 1 y 2 de abril en el Autódromo Francisco Villa.