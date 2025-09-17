Anthony Martial se perfila a debutar contra América

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados preparan su partido ante América por la jornada 9 del Apertura 2025, el cual sería el debut de Anthony Martial.

El flamante fichaje albiazul trabajó al parejo de sus compañeros en lo que fue su primer entrenamiento con su nuevo club, durante la mañana del miércoles en las instalaciones del Barrial.

Se pudo saber que el delantero francés fue recibido con el famoso “pasillo” en medio de risas y buena armonía, bajo el liderazgos capitán Sergio Ramos.

Cabe destacar, que el ariete galo completó con éxito sus pruebas de rigor y con ello no presenta ninguna molestia, llegando con buen nivel físico y futbolístico para realizar su presentación de forma rápida.

Sin embargo, dicho debut dependerá de Doménec Torrent, quien tiene la última palabra de si darle o no minutos ante su afición en el “Gigante de Acero” la próxima noche del sábado.