Anthony Martial reconoce “enemistad” deportiva con Gignac

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen en sus filas a su flamante fichaje estelar, Anthony Martial, quien lo primero que hizo fue reconocer una “enemistad” deportiva con André Pierre-Gignac.

La rivalidad entre albiazules y Tigres ya escaló fronteras, pues en medio del arribo del ariete francés, habló de su compatriota a quien destacó como amigo fuera del campo pero enemigo dentro.

“Es uno de mis amigos (Gignac). Jugué con él en Selección Nacional y como le dije, somos amigos fuera pero enemigos en la cancha”, confesó.

“Dedé” compartió vestidor con Martial durante la Eurocopa 2016, donde la misma que Francia fungió de local y cayó en la final ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

En cuanto a lo que será su nueva experiencia fuera del viejo continente, el ex atacante del Manchester United dijo estar emocionado por ello y opinó de Doménec Torrent.

“Muy emocionado de jugar en México con buenos jugadores. Conozco algunos de ellos. Estoy listo (para jugar), sólo es cuestión de que me adapte al jetlag pero me siento bien.

Se que es un buen técnico (Torrent) hablaré con él para ver lo que quiere (en cuanto a su posición) Estoy muy emocionado por jugar aquí y haré todo lo posible por ganar y hacerlos felices”, dijo.

El nuevo ‘9’ rayado firmó por dos años tras pasar sus pruebas de rigor estando en Madrid, por lo que será decisión de Torrent si lo hará o no debutar el próximo sábado cuando reciban al América en Liga MX.