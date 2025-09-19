Anthony Martial prefirió Rayados que los Pumas

*Podría debutar este fin de semana.

El delantero de los Rayados, Anthony Martial, ya tenía un acuerdo para fichar con los Pumas de la UNAM, pero finalmente se decidió por la propuesta que le hicieron los regios.

En entrevista para TUDN, el directivo de los Pumas, Eduardo Saracho, manifestó su molestia con la situación, asegurando que ya habían firmado un acuerdo por escrito con el AEK Atenas y tenían un acuerdo verbal con el jugador, cuando de pronto se enteraron de la noticia de su fichaje con los Rayados.

Anthony Martial ya entrena con el Monterrey, de cara a su posible debut, que difícilmente sería este fin de semana, de quien se espera sea el 9 que el equipo ha esperado por mucho tiempo.