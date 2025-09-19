Anthony Martial destacó la agresividad de Liga MX como la razón por la que optó en venir a Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados presnstaron de manera oficial a su delantero estrella para el Apertura 2025, se trata de Anthony Martial.

Cerca del mediodía, el ariete galo atendió a los medios de comunicación en las instalaciones del Estadio BBVA, donde remarcó los factores importante por los cuales decidió elegir a la Liga MX, por encima de otras opciones.

“Jugando en el AEK, veíamos partidos de equipos mexicanos. Lo que vi es que es una excelente liga, muy agresiva, y considero que va a encajar conmigo y con el equipo. Ya hablé con el entrenador, sé cómo juega el equipo, y por eso decidí estar aquí.

Pues primero que nada, es un gran logro estar en México. Conozco a muchos jugadores que están aquí, así que fue sencillo para mí. Quería algo nuevo. Estoy encantado de estar aquí. El staff es increíble, la afición, y espero hacer algo bueno aquí”, comentó.

Asimismo, reconoció tener buenas referencias del balompié azteca y sibre sus capacidades dentro del campo, quedando a disposición de Doménec Torrent para sus servicios.

“Tengo una carrera todavía por delante y, aunque es un fútbol nuevo para mí, en Europa es diferente. Pero he hablado con muchos jugadores que han jugado en México y me han transmitido buenas sensaciones.

Fue una excelente decisión venir a México, y veremos cómo van las cosas en el futuro.Vengo con la idea de ayudar al equipo, de mantenerlos en la cima y ganar el torneo al final de la temporada. Puedo jugar de ‘10’, de ‘9’, por izquierda. Lo más importante es estar en el campo y ayudar al equipo”, añadió.

Por último, el ex Manchester United dijo sentirse físicamente bien, dejando atrás el tema de lesiones, mismas que durante su pasado le acecharon, situación que consideró normal en su momento.

“Físicamente me siento muy bien, porque estuve entrenando diario en Atenas. Estoy listo. Es difícil con el jet lag, pero estoy listo para mañana si así lo decide el entrenador.Las lesiones son parte de la carrera. En Inglaterra era muy joven, jugué muchos partidos y ahí surgieron algunas lesiones. Lo más importante es trabajar en ellas. Ahora me siento muy bien, y eso es lo más importante”, finalizó.