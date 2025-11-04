Ante Juárez no somos favoritos, le huimos a esa etiqueta: Pedro Losa

Monterrey, Nuevo León. La Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil está a punto de arrancar y en Tigres desmadran favoritismo alguno en su llave frente a Juárez.

En voz de Pedro Losa, el técnico español destacó llegar en buen momento para los Cuartos de Final, pues no hay margen de maniobra para un error en estas instancias si quieren buscar el título; aunque considera tener futbolistas capaces de sacar la eliminatoria, tales como Diana Ordóñez y Jenni Hermoso.

“Hoy estuvimos hablando de eso con el grupo y no nos sentimos favoritos. El favorito lo tiene que demostrar en el campo pero sentimos la responsabilidad de afrontar la eliminatoria pero sería un error empezar a pensar y asumir cosas que se van a demostrar en el terreno de juego. Desde la humildad y el trabajo prepararnos, si podemos mejor que el rival y jugar los dos juegos mejor que ellos, si queremos pasar la eliminatoria en semifinales pero huimos un poco de esa etiqueta. Entiendo desde afuera como nos ve el mundo pero como nos vemos desde dentro somos un equipo humilde, que se va a partir la madre en el campo en dos juegos, pasando estos juegos veremos dónde estamos. Si no lo estamos lo vamos a estar, no tenemos ese margen de maniobra, estamos donde estamos y los equipos han llegado en su momento.

Sus estadísticas hablan por sí solas. Son jugadoras que no sólo se resumen en números. La capacidad y liderazgo, son líderes en silencio, líderes silenciosas que se enfocan en aportar al equipo y después se encuentran en esa recompensa es un auténtico lujo trabajar con ellas. Llegan en buen momento e ilusionados por lo que hay por delante, tenemos jugadoras que viven la liguilla como su estado natural ahora es nuestro momento, estamos aquí donde queríamos estar”, comentó.

Bajo esta misma línea, el experimentado recalcó que pese a negar ser favoritos frente a Bravas, toma el reto de ir en busca del campeonato con las regias y consolidar su trabajo, el cual si tiene presión por completar dicha meta.

“Esa pregunta es de todos los torneos, en todos ellos es de Tigres de consolidar, de ganar el campeonato o demostrar ganarlo. En ese sentido aceptamos ese reto sabiendo al club al que pertenecemos y con la responsabilidad del trabajo hecho hasta ahora. En el aspecto individual, desde la exigencia que me pongo. Tengo la suerte de haber trabajando en proyectos importantes y al día de hoy este es el #1 y el que más me ilusiona y me dedico 24/7, toda mi pasión y energía.

La presión viene desde mimismo, desde esa exigencia a mi trabajo personal y en el cual creo que hemos podido probar cuerto nivel de resultados pero queremos darbese paso adelante. Hay siete equipos que no van a ganar el título y uno si. Será momento se valorar si los siete equipos que no ganen, fracasan o sienten presión en el DT. Es un trabajo se presión y al que nos exponemos pero no me niego a disfrutarlo”, finalizó.

Las Amazonas y fronterizas se medirán por la ida de cuartos el próximo jueves a las 18:30 en el Olímpico Benito Juárez.