Ante Bravos buscaremos el liderato: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La buena racha de Tigres en esta casi mitad del Clausura 2022 quiere ampliarla con la visita a Juárez para medirse a los Bravos, partido que tendrá dos motivos de emoción para Miguel Herrera, el primero enfrentarse a Ricardo Ferretti una vez más y el otro que de ganar los llevaría a alcanzar el liderato general.

“Siempre me da gusto enfrentar a Ricardo, es una persona que lo aprecio y tengo una admiración con él como técnico, siempre que lo enfrento le doy un fuerte abrazo porque es exitoso que nos ha tocado enfrentarnos en muchas ocasiones, me da gusto porque sé que está bien, que siga manteniendo ese nivel de dt para que le den proyectos, después jugar el partido y mañana será un juego bastante bueno. Lo buscaremos, estamos a un punto de lider y empatado con otros dos equipo en segundo, simepre lo buscamos, estar en la parte de arriba y trataremos de hacer un partido redondo y esperar los otros resultado para ver que acontece y al final de la jornada estar en el primer lugar”, comentó en videoconferencia.

Sin embargo, para dicho cotejo no podrá contar con Luis Quiñones, quien se ausentará debido a una molestia en su rodilla y para no arriesgarlo entrará Nicolás López en su lugar. Cabe destacar, que el colombiano abandonó el entrenamiento con molestias, esto previo al viaje hacia la frontera.

“Trae un golpe en la rodilla que no le ha dejado entrenar ni trabajar al 100, hoy que tenemos un equipo vasto tratamos de cuidarlos al cien a todos, esa es la única modificación que haríamos, entraría Nico en lugar de Quiñonez y esperando que esté el para el siguiente partido, reitero no es tan grave pero es una molestia que no lo deja entrenar, y arriesgarlo para que se agudice más preferimos descansarlo un juego y que esté listo para el siguiente partido”,agregó.

Con esta perspectiva, mientras se pensaba que Yeferson Soteldo sería el reemplazo nato de Quiñones, el ‘Piojo’ explicó el porqué todavía al venezolano no se le dan los minutos necesarios, siendo el tema físico la causa.

“La parte de Yeferson sabíamos que físicamente no iba a estar al 100 por ciento, está para los momentos que lo hemos metido siendo un buen revulsivo, todavía no está para lo que nosotros vemos, no está para 90 minutos. Venía de estar parado y trabajó 10 días para la fecha fifa de selección, ahora ha hecho esfuerzo trabajando cada día mejor y buscando ese tope de la parte física para contemplarlo en cancha, estamos contento con el tiempo que lo hemos metido, buscando que alcance al grupo en la parte física para poderlo meter más tiempo”, dijo.

La alineación para medirse a Juárez quedaría de esta manera: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Jesús Angulo, Guido Pizarro, Diego Reyes, Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Juan Vigón, Nico López, Florian Thauvin y André Pierre-Gignac.