Ante América no será revancha por final del Ap2024: Iker Fimbres 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están listos para afrontar su serie de liguilla ante América, la cual en palabras de Iker Fimbres, no será una revancha por la final perdida en el Apertura 2024.

El canterano albiazul destacó no pensar en lo que se diga o critique de la plantilla fuera del vestidor, la prioridad será sacar ventaja en la ida en el “Gigante de Acero”.

“No, puede sonar como una revancha o no pero nosotros lo tomamos como lo que es, un partido de liguilla y pensamos en gabar. Tal vez pueda sonar como revancha pero sería bonito ganar aquí en los Cuartos de Final. Lo que se diga de nosotros no le prestamos atención. Nosotros pensamos en nosotros que es trabajar, América es un gran rival”, comentó.

Bajo esta misma línea, el lateral aclaró que siguen en trabajos fiarios para volver a su mejor versión, la cual se mostró en el Mundial de Clubes. Asimismo, negó cualquier tipo de presión en la plantilla de cara a la fiesta grande.

“Es en lo que estamos trabajando día con día, son detalles que nos falta con día para mostrar una cara que due la que mostramos en el Mundial de Clubes. Trabajamos en eso para mistrar nuestra mejor versión. Siento que estar en un equipo como este la presión siempre va a estar. Cada jugador que está aquí está acostumbrado a eso. No hay nada que nos presione, nos concentramos en nosotros y en ganar este primer juego”, añadió.

La llave de ida de Cuartos de Final entre regios y capitalinos está pactada para el miércoles en punto de las 19:05 horas en el BBVA; mientras la vuelta será el 29 de noviembre a las 17:00 horas en Ciudad de los Deportes.

Da el “ok” a Fidalgo en el Tri

Por último, Fimbres ve con buenos ojos la naturalización de Álvaro Fidalgo, misma que le permitiría incorporarse lo más rápido posible a la Selección Mexicana, pues es un elemento del cual puede aprenderle mucho.

“Cada jugador que se pueda incorporar al Tri es bienvenido. Más un jugador como Álvaro que es gran jugador y le puedo aprender mucho, pues muy bien, ojalá me pueda tocar de compañero para aprenderle algunas cosas”, dijo.