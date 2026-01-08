Ángel Correa no reporta con los Tigres

*Se perderá el duelo de la Fecha 1.

Tigres comenzará su camino en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo domingo 11 de enero, cuando visite al Atlético de San Luis. Sin embargo, a pocos días de ese compromiso, ha llamado la atención la ausencia de Ángel Correa, quien aún no se ha integrado a los trabajos del equipo universitario.

De acuerdo con información dada a conocer por Mediotiempo.com, el atacante argentino cuenta con una autorización especial para incorporarse más tarde a la pretemporada. Este permiso fue solicitado directamente por el propio jugador, quien buscó extender su periodo de descanso.

Según lo publicado, Correa sostuvo una conversación con Guido Pizarro, con quien llegó a un acuerdo para reportar después que el resto del plantel. La fecha estimada para su regreso sería entre jueves y viernes de esta semana.

“‘Angelito’ habló directamente con Guido Pizarro y ambos acordaron que pudiera tomarse más días de descanso. Por ello, en el club solo manejan un estimado de cuándo volvería a la ciudad, que sería entre jueves y viernes”, se dio a conocer.

La decisión de otorgarle más tiempo fuera se debe al alto desgaste físico que el futbolista tuvo durante el semestre anterior, situación similar a la de jugadores como Diego Lainez y Nahuel Guzmán. Además, se recuerda que Correa prácticamente no tuvo pausa durante el verano, ya que participó en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, equipo al que perteneció anteriormente.

Por esta razón, el delantero argentino está prácticamente descartado para el duelo de la jornada 1, por lo que no estaría disponible para el enfrentamiento ante Atlético de San Luis en el arranque del campeonato.