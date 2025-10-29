Ángel Correa entrenó por separado con Tigres

*Faltan 3 días para el Clásico Regio.

El delantero de los Tigres, Ángel Corre, entrenó por separado del equipo, por lo que levanta las dudas de si estará disponible para el Clásico Regio de este fin de semana.

Mientras el resto del equipo ya entrenaba, el argentino realizó rehabilitación, según dicen, por temas precautorios, por lo que se espera que se integre al trabajo del plantel este miércoles o jueves.

Correa es el único elemento que se mantiene trabajando por separado, de cara al Clásico Regio ante los Rayados del Monterrey.