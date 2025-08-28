Andrés Muñoz apaga incendios en Seattle y se acerca a marca histórica

*Llega a 31 juegos salvados esta temporada.

El relevista mexicano, Andrés Muñoz, logró su salvamento número 31 de la temporada con los Mariners de Seattle, situándose a 13 rescates de igualar el récord de un compatriota. En 2008, Joakim Soria impuso una marca de 43 salvamentos con los Reales de Kansas City, y Muñoz busca acercarse a esa hazaña histórica.

Equipo: Mariners de Seattle

Rol: cerrador

Salvamentos en la temporada: 31 (a la fecha de la nota)

Marca a emular: 43 salvamentos en una temporada

Récord mexicano buscado: Joakim Soria, 2008, Reales de Kansas City

Contexto y relevancia:

Muñoz se ha consolidado como un pilar en el bullpen de Seattle, mostrando control y velocidad en sus envíos.

La hazaña de Soria es un referente para los jóvenes relevistas mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas.

Si Muñoz mantiene su rendimiento, podría acercarse o incluso sobrepasar la marca de Soria, en una temporada histórica para el béisbol mexicano.