Andrés Guardado, un “becario” de lujo en el juvenil del Betis

Sevilla, 29 oct (EFE).- El mexicano Andrés Guardado ha vuelto a ‘su’ casa a sus 39 años, tras colgar las botas en el Club León de su país, y ha comenzado sus prácticas de entrenador a las órdenes de Dani Fragoso en el primer equipo juvenil del Betis, club en el que el ‘Principito’ militó entre 2017 y 2024 y que, tras lograr proclamarse campeón de la Copa del Rey en 2022, considera ya su “casa”.

El Betis ha colgado en su redes la imagen con el ‘uniforme de trabajo’ del pentamundialista con México que, tras pasar por el Deportivo de La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen alemán y PSV Eindhoven holandés, ha decidido instalarse en Sevilla y empezar su carrera en los banquillos en el club bético mientras completa el curso de entrenador.

El medio tapatío, quien se retiró como jugador con más partidos en la historia del ‘Tri’ mexicano (182) y el extranjero con más partidos en el Betis (218) antes de ser superado por el portugués William Carvalho (223) la pasada campaña, sigue y quiere seguir pegado al césped y, por ello, ha asistido a entrenamientos del chileno Manuel Pellegrini y ahora ejerce al mismo tiempo de alumno aventajado y espejo para los juveniles verdiblancos.

Como él mismo ha confesado a los medios del club bético, se prepara para ser entrenador en Sevilla mientras sigue a la selección mexicana antes del Mundial en su país y, entre otras actividades, ejerce de embajador para una línea de ropa especial de la marca que vista al Betis en homenaje al Día de los Muertos de México.

Andrés Guardado se ha convertido en un sevillano más tras llegar al Betis, como él mismo confesó, en “una etapa muy madura” de su vida, con un hijo pequeño al que se le unió su hija nacida ya en Sevilla, donde montó casa estable y negocios que, además de su vida futbolística, lo han vinculado de forma sólida a una ciudad en la que los suyos viven “muy felices”.

(c) Agencia EFE