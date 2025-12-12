Andrés Guardado sería auxiliar técnico de Rafael Márquez en la Selección

*Dos de las máximas figuras mexicanas.

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado, podría ser el auxiliar técnico de Rafael Márquez, quien será el director técnico de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial del 2030.

Por ahora, Javier Aguirre se mantiene en el banquillo del Tricolor, pero el plan es que al término del Mundial 2026 se retire, y el ex defensor del Barcelona pase de ser su auxiliar a hacerse cargo del combinado nacional. Ahí entraría Andrés Guardado, ocupando el lugar que hoy ocupa Rafael Márquez.

Por ahora, el ‘Principito’ está en España dirigiendo a equipos inferiores del Betis, pues es parte de su aprendizaje para poder obtener el título de UEFA Pro, mismo que ya tiene Rafa Márquez tras su paso por equipos juveniles también de España.

Guardado regresó a España tras su retiro como jugador profesional para continuar con su curso de entrenador, en el cual ya se encuentra en la parte final y por eso puede integrarse al cuerpo técnico.