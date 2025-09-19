Andre-Pierre Gignac sigue en duda con Tigres

*El delantero no entrenó al parejo del equipo.

El delantero de los Tigres, Andre-Pierre Gignac, sigue en duda de cara al partido de este fin de semana, luego de que no entrenara al parejo del equipo.

El francés ni siquiera hizo el viaje a Guadalajara a media semana para el partido ante las Chivas, al estar tocado de una de las rodillas y no terminar el entrenamiento previo a dicho viaje.

Para este jueves ya en Monterrey, Gignac hizo terapia junto con el fisioterapeuta, por lo que este viernes decidirán si juega o no ante los Pumas, en la cancha de CU.