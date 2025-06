Andrada se marchará de Rayados acabando Mundial de Clubes

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están preparándose de cara a su última oportunidad para acceder de ronda en el Mundial de Clubes, y en plena justa la continuidad de Esteban Andrada parece tener fecha de caducidad.

El propio arquero rompió el silencio y dejó entrever que su estadía con los albiazules terminará acabando el certamen internacional, siendo la llegada de Santiago Mele la raíz de ello. Además, lanzó un dardo hacia la dirigencia comandada por José Antonio Noriega y compañía, quienes nunca hablaron en conjunto sobre su permanencia tras el arribo del cancerbero uruguayo, algo que Doménec Torrent sí hizo.

“Nadie vino a decirme nada que no iba a estar en su proyecto, osea los directivos, los dirigentes. De última decirme “vení y hablemos de frente” y yo obviamente sino contás conmigo me buscaré un club. No tuve esa charla y de repente llegó Santi Mele y el DT (Torrent) me habló muy bien y que contaba conmigo para el Mundial.

Así que por el momento nadie me ha dicho nada y obviamente por lo que dice el periodismo mexicano y uno estando aqui dentro no piede haber dos arqueros extranjeros. Seguramente la posibilidad mía esté fuera de Monterrey”, confesó través de una entrevista a Radio La Red.

Bajo esta misma línea, el apodado “Sabandija” remarcó haber sido buscado por el club Vélez Sarsfield con Juan José Romero (entrenador de porteros) de mensajero. Propuesta que analizará al término de la competencia, última con la casaca regia.

“Me mandó mensaje el entrenador de arqueros de Vélez, me preguntó las condiciones y cómo estaba la situación mía acá en Monterrey, le dije que por los movimientos que han hecho seguramente buscaré club, no creo que me quede acá en Rayados.

No sé, todavía. Ahora hay que esperar después del Mundial de Clubes, lo que sí es que trajeron un arquero extrajero y necesitan un cupo, así que pienso que la salida mía va a estar en junio”, concluyó.

Fuentes cercanas informaron que Mele fue traigo por decisión dirigencial, no fue pedido por Torrent, quien hasta ahora ha quedado satisfecho con las actuaciones del sudamericano bajo los tres postes. Sin embargo, con el sobrecupo de No Formados en México en la plantilla, todo se encamina a que será el sacrificado.

Cabe destacar, que el ex Boca Juniors arribó para el 2021 con la “Pandilla”, habiendo renovado el pasado 14 de septiembre hasta el 2027, luego de una supuesta oferta de la Roma por él.