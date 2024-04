Andrada manda mensaje a Nahuel Guzmán tras “atentado” con el láser

Monterrey, Nuevo León. Esteban Andrada dio la cara tras los sucesos del láser con Nahuel Guzmán, quedando sorprendido por dicha acción.

El arquero de los Rayados recalcó a su compatriota aceptar dicha provocación, misma que hizo reacción en su persona son una post amenazante a través de redes sociales.

“Me sorprendió, somos colegas de profesión, la verdad que si te gusta provocar, báncatela. La verdad que después me dijeron que fue él, fue la reacción que tuve después del partido y nada más”, dijo a las afueras del Barrial.

El “Sabandija” a las pocas horas del término de cotejo, emitió en una historia de Instagram la imagen de Guzmán con el proyectil, a su vez, con un duro mensaje altisonante de “Puto Cagón”, mismo que borró instantes después.

Por otro lado, no se meterá en un inminente castigo hacia su colega de profesión, dejando todo en decisión de la Liga MX. Además de esperar una disculpa personal de él, pese a ya haber recibido una por mensaje.

“No lo sé, yo no soy el que decide eso, el que juzga, así que nada, eso queda en manos de la Liga, de quien pertenece, yo después el partido tuve la reacción esa por lo que pasó, pero después quedó ahí.

No lo sé, no me meto en esas cosas, que la Liga decida que es lo mejor. Me mandó mensaje, pero nada, espero que me lo pida personalmente y seguramente se lo voy a aceptar”, culminó.