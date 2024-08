Ancelotti: “Mbappé ha entrado en el vestuario con humildad”

A un día del estreno de Kylian Mbappé en LaLiga EA Sports, su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, resaltó la “humildad” del delantero francés en su entrada en el vestuario del Real Madrid, y las ganas de ayudar de todo el club, cuerpo técnico y jugadores a su rápida adaptación.

“Ha llegado un talento extraordinario y tenemos que ayudarlo a adaptarse lo más pronto posible. La verdad es que ha entrado en el vestuario muy bien, muy serio, con humildad y ha empezado muy bien”, elogió en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.

En ese trabajo con Mbappé quiso extender la labor a todos los que dan forma al equipo para que el francés se sienta en casa desde el primer día. “No es sólo con él, pasa con todos los jugadores nuevos del Real Madrid. Intentamos hacer que ellos se encuentren cómodos, el club, el staff técnico y los jugadores”.

En su primer partido con la camiseta del Real Madrid, Mbappé conectó bien con sus nuevos compañeros de ataque, defendió Ancelotti.

“Por primera vez Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Bellingham han jugado juntos y no me parece que mostrasen dificultad al combinar. Los jugadores buenos se encuentran porque tienen chispa, la idea de moverse y jugar con calidad. No necesito probar para que se acostumbren más, ya están acostumbrados a jugar juntos”, defendió.

De ese cuarteto, el técnico italiano realizó un guiño al brasileño Rodrygo Goes, con el objetivo de que no sienta amenaza en su estatus con la llegada de Mbappé. Resaltó la labor que realizó en la final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta.

“Aporta mucho. Cuando en el partido del otro día nos ponemos con el bloque 4-4-2 trabaja en la línea de los medios. Tiene que estar centrado en este tipo de trabajo y lo ha hecho muy bien, como dicen los datos, porque aportó mucho en trabajo a nivel defensivo y ofensivo al equipo”, argumentó.

También habló de la demarcación del inglés Jude Bellingham, descartando que juegue en una nueva demarcación.

“La posición de Bellingham no ha cambiado comparándola con el final del año pasado, siempre en posición de centro izquierda. Baja para ayudar a la salida de balón, pero su papel ofensivo sigue siendo el mismo”.