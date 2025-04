Ancelotti espera a Mbappé para la final de Copa ante el Barcelona

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este martes que espera contar con la presencia del atacante francés Kylian Mbappé para la final de la Copa del Rey ante el Barcelona el sábado en Sevilla.



“Para mañana (Mbappé y Mendy) no están listos, pero entrenarán estos días y creo que los dos estarán disponibles para el partido del sábado”, declaró Ancelotti en rueda de prensa previa al partido contra el Getafe.



El delantero francés, convaleciente de un esguince de tobillo, no pudo jugar el domingo frente al Athletic por sanción y vivió un momento desagradable cuando las cámaras lo enfocaron y los aficionados del Santiago Bernabéu empezaron a pitarlo.



“He leído, pero no escuché. Él está dolido por la lesión y espera estar disponible para el sábado”, prosiguió el preparador italiano.



Sobre su continuidad, Ancelotti dijo que “en el fútbol todo es posible, todo puede pasar”.



“Yo no tengo revanchas contra nadie. Me encanta este banquillo, ojalá pueda seguir lo más lejos posible. Cuando esto acabe, agradecer y quitarme el sombrero ante este club”, añadió.



El entrenador insistió en que se siente bien en el club, pese a las especulaciones de que se marchará del equipo antes de que acabe la temporada.



“Estoy muy bien con el club, ha sido un año más complicado que el pasado. Juntos manejamos las dificultades y yo estoy muy contento, muy feliz y con mucha presión, siempre es así. El estrés es gasolina para mí”, recalcó Ancelotti.



“Los dos títulos que tenemos en juego, aparte del Mundial de Clubes, pasan por ganar al Barcelona. Tenemos confianza en poderlo lograr. Obviamente, hay que cambiar cosas y lo vamos a hacer”, aseveró el técnico, antes de recordar que el cuadro merengue perdió a jugadores importantes como el lateral Dani Carvajal y el central brasileño Eder Militao.



“Esta temporada hemos perdido dos piezas fundamentales atrás y hemos cambiado un poco la idea de nuestro juego. Nos ha costado encontrar un equilibrio que esperamos encontrar en este último tramo. Si no encontramos este equilibrio tendremos dificultad en ganar”, resumió.



rsc/mcd