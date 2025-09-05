Ancelotti dice estar seguro de que Brasil puede hacer grandes cosas

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, afirmó que la victoria por 3-0 que Brasil cosechó este jueves sobre Chile en partido por las eliminatorias mundialistas lo dejó convencido de que tiene en sus manos un equipo que puede hacer grandes cosas.

“Ahora estoy muy tranquilo. Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas”, afirmó el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras la victoria en el Maracaná con la que Brasil ascendió al segundo lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

“Estoy convencido de que este equipo tiene condiciones de competir con todos los de gran nivel”, agregó Ancelotti, que asumió como seleccionador en mayo pasado, ya garantizó el cupo de Brasil en el Mundial del próximo año y está pensando en el equipo con el que la Canarinha intentará su sexto título mundial.

El seleccionador destacó principalmente la solidez de la defensa brasileña, que no encajó ningún gol en los tres partidos en que ha estado al frente del equipo, y las gran individualidad y versatilidad de los jugadores de ataque, que tienen capacidad de decidir partidos.

“Tenemos que seguir en esa línea porque estoy convencido de que si pudimos tener la portería a cero en estos tres partidos, tenemos la oportunidad de ganar los que vienen”, dijo.

Entre las individualidades destacó principalmente a delanteros como Raphinha, Estevao, el joven de 18 años que anotó hoy su primer gol con la selección brasileña, y Luiz Henrique, que entró en el segundo tiempo y fue determinando en los otras dos anotaciones.

El entrenador italiano destacó igualmente el buen ambiente en los vestuarios de la selección y la motivación de todos los jugadores que convocó.

En ese sentido dijo que ya cuenta con un grupo bastante fuerte con cupo garantizado entre los que serán convocados para el Mundial, pero admite que tendrá dificultades para elaborar una lista final de solo 25 jugadores para la competición.

“Puede ser que otro entrenador tenga menos dificultades que yo, pero se trata de algo muy positivo”, dijo.

Ancelotti también manifestó su satisfacción por el ritmo que le dieron al partido los jugadores que entraron en el segundo tiempo, como Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Kaio Jorge, y aseguró que eso le dejó claro que, además de los titulares, tiene suplentes capaces de definir un partido.

“La idea era colocar en la cancha a jugadores más descansados que pudieran ayudar al equipo a tener un mejor ritmo de juego. Los que entraron trabajaron muy bien y eso es lo que necesito cuando hago sustituciones”, afirmó.

(c) Agencia EFE