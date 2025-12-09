Añaden tres amistosos para la Selección Mexicana

*Disputarán partidos previo al Mundial.

La Selección Mexicana disputará tres partidos amistosos adicionales a los que ya tenía contemplados, pero será fuera de Fecha FIFA, de cara al Mundial 2026 que comienza en junio.

De acuerdo a información que ha trascendido desde el interior del combinado nacional, el Tri jugará ante una selección de Concacaf (clasificada al mundial), una selección de Europa (no clasificada al mundial) y una selección que esté por disputar el repechaje de la FIFA.

De acuerdo a la información trascendida, uno de estos encuentros sería en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Los partidos ya pactados ante Portugal y Bélgica, en la fecha FIFA de finales de marzo, no sufre modificaciones.