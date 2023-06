Ana Guevara no se arrepiente de polémicas declaraciones

La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, insistió en que no se arrepiente de las polémicas declaraciones que hizo hace algunas semanas, en las que decía que el equipo mexicano de nado sincronizado podía vender lo que quisieran, pero no recibirían el apoyo económico por parte del organismo que ella dirige.

Esto, luego de que las ‘sirenas’ aztecas pusieran a la venta trajes de baño, toallas y otras cosas, para recaudar fondos para asistir al mundial de la disciplina, que recientemente se celebró en Egipto, y donde se colgaron tres medallas.

La ex velocista y hoy dirigente del deporte, aseguró que no se arrepiente, y que lo que buscan es mentir para chantajear.

“Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo”.

“Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira”, aseguró.

Recientemente, un juez en la Ciudad de México, ordenó a la Comisión Nacional del Deporte, regresar las becas y apoyos financieros al equipo mexicano de nado sincronizado, al considerar que nunca se les debió haber retirado. Y es que Guevara afirma que el proceso legal que se mantiene en contra del ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, los obliga a retirar los recursos destinados a ese organismo.