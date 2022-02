La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y su titular Ana Guevara es investigada por presunto desvío de recursos, al frente del organismo. Están bajo un proceso de auditorías desde el año 2019, y es que nuevas investigaciones dejaron ver más irregularidades en el 2020, por lo que habrán de aclarar en qué se gasta el presupuesto destinado a deportistas, entrenadores, gimnasios y competencias.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público en la Conade, de los que presume un posible daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos.

El tercer informe de la Cuenta Pública de 2020 revela irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte, se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento, se recibieron equipos diferentes a los pagados y se realizaron pagos con recursos de 2020, por servicios recibidos en 2019.

Por las irregularidades detectadas podrían realizarse 19 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, proceso para que se realicen investigaciones correspondientes por los posibles daños.

Se indagó el manejo de 844 millones 701 mil pesos de los cuales 74 millones 390 no se pudieron justificar. La CONADE realizó contratos por 44 millones 647 mil pesos de manera injustificada, 12 millones 226 mil pesos no cuentan con ningún tipo de documento que compruebe su gasto, no solo eso, hay servicios que fueron pagados pero no comprobados, se compró equipo de cómputo portátil que no fue localizado.

Es sobre el ya desaparecido Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) del cual 97 millones 492 mil pesos no fueron aclarados. De 312 millones 916 mil pesos que tenía el FODEPAR, se investigó el 44% y se encontró un monto de 30 millones 458 mil pesos sin justificar.

Investigó transferencias, asignaciones y subsidios de los que 205 millones 202 mil pesos no se aclaró a que fueron destinados.