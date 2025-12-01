Amigos de Anne se coronan invictos en la Popular Escobedo

Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Al concluir la etapa regular de la Segunda División de la Popular Escobedo, el conjunto de Amigos de Anne demostró ser la escuadra más dominante de la competencia, al alzarse con el trofeo de campeón de liga en calidad de invencibles.

El equipo completó una campaña espectacular, sumando 41 de 45 puntos posibles, producto de 13 victorias y solo dos empates, sin conocer la derrota en todo el torneo.

Ofensiva Explosiva y Defensa Férrea

Los Amigos de Anne no solo destacaron por su consistencia, sino también por su poder ofensivo, registrando la delantera más productiva con 36 goles a favor.

No obstante, el campeón goleador individual fue Samuel Chávez, del equipo Fluminense, quien se llevó el trofeo con 13 dianas.

La clave del éxito de Anne también radicó en su solidez defensiva, ya que se adjudicaron el trofeo de equipo menos goleado al recibir únicamente cinco anotaciones en toda la fase regular.

Inicia la Lucha por el Campeón de Campeones

Tras la conclusión de la fase regular, los ocho mejores equipos han asegurado su boleto para pelear por el codiciado trofeo de Campeón de Campeones.

Los clasificados que buscarán destronar al líder de liga son:

AZ Paraje

Ruhrumper

La Cuadra

Dynamo

Presidentes

Brasil

Hermandad

Amigos de Anne se perfila como el rival a vencer en la liguilla que determinará al campeón absoluto de la Segunda División.