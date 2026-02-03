Amigos de Anne golean al subcampeón y lideran la Liga Escobedo

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – El Deportivo Amigos de Anne no cree en nadie. Tras coronarse en la Segunda División, el equipo ha llegado a la Primera División de la Liga Popular Escobedo pisando fuerte y demostrando que tienen madera de campeones.

En su más reciente compromiso en la cancha 18 de Octubre, estrenaron uniformes con una contundente victoria de 4-1 sobre Ruhrumpen, los actuales subcampeones del circuito.

Poder ofensivo y dedicatoria especial La figura del encuentro fue Jacob Sauceda, quien se despachó con un “hat-trick”, mientras que Diego Hernández anotó el cuarto tanto para llegar a 8 goles y colocarse como líder de goleo. También brilló el arquero Pedro “Pika” Quezada, clave para mantener la ventaja.

Con paso perfecto (5 victorias, 0 derrotas), 16 goles a favor y solo 3 en contra, el equipo marcha invicto. El triunfo, como siempre, va dedicado hasta el cielo para Andrés “Anne” Reséndez.