Amigos de Anne es Campeón de Campeones

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – La temporada perfecta se consumó con una victoria que trasciende lo deportivo. Los Amigos de Anne, que ya habían conquistado el torneo de Liga, se llevaron también el título de los playoffs al vencer 1-0 al Deportivo Ruhrpumpen, consagrándose como Campeón de Campeones absoluto de la Liga Popular Escobedo.

La cancha de La Isla vibró con una final de alto voltaje. Fue un choque de poder a poder, donde la garra y la entrega de ambos cuadros mantuvieron el empate a cero durante toda la primera mitad.

Un gol con destino al cielo La historia se definió en el segundo tiempo. En una ofensiva letal, apareció la figura de Félix Correa, quien prendió el balón para clavarlo en el ángulo, marcando el único tanto del encuentro.

El silbatazo final desató la euforia, pero también las lágrimas. Los monarcas celebraron junto a sus familias con una dedicatoria especial: el título va “hasta el cielo”, en honor al compañero que se adelantó en el camino y que fue la inspiración de esta campaña histórica.