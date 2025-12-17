Amigos de Anne doblega a La Cuadra con doblete de Sauceda

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Hicieron valer su condición de favoritos. Los Amigos de Anne, campeones de la temporada regular, sufrieron, pero lograron imponerse 2-0 ante una aguerrida escuadra de La Cuadra, sellando así su boleto a la Gran Final por el título de Segunda en la Liga Popular Escobedo.

El encuentro no fue un día de campo. Durante la primera mitad, La Cuadra cerró todos los espacios y presionó fuerte, manteniendo el marcador intacto. Incluso, la tensión aumentó cuando les anularon un gol por una falta previa, dejando todo para el complemento.

El show de Jacob En el segundo tiempo, la maquinaria de los líderes despertó. A base de triangulaciones, Jacob Sauceda rompió el cerrojo para poner el 1-0. Aunque el rival nunca bajó los brazos, un desborde por derecha sentenció la historia: tras un rechace del arquero, Sauceda apareció nuevamente para firmar su doblete, poner el 2-0 definitivo y asegurar el pase a la fiesta grande.