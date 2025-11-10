Amigos de Anne asegura liderato

Regio Deporte

Monterrey, N.L. – El equipo de Amigos de Anne reafirmó su condición de líder indiscutible en la Segunda División de la Choreslig al golear 3-0 al conjunto de Barcelona, sellando de manera anticipada su boleto a la “fiesta grande” de los ocho mejores. La victoria no solo consolida su posición en la cima, sino que los perfila como el rival a vencer de cara a la liguilla.

El duelo, disputado en el campo seis de Camino Real, contó con una entusiasta presencia de aficionados, destacando el apoyo incondicional de las familias de Amigos de Anne, quienes crean un ambiente vibrante en cada jornada.

En el aspecto deportivo, la contundencia ofensiva fue clave. El máximo artillero del equipo, Miguel Camacho, fue la figura al marcar un doblete. La tercera y definitiva anotación corrió por cuenta de Jacob Sánchez, con lo que la escuadra mantuvo su etiqueta de invencible.

El éxito del equipo se extiende a las métricas de rendimiento, pues Amigos de Anne es actualmente el mejor equipo de la liga en el balance de goles, liderando tanto en anotaciones a favor como siendo la defensa menos batida.

Cabe destacar que el conjunto, anteriormente conocido como “Mitades“, adoptó su nombre actual en memoria de su compañero Andrés Reséndez. A él dedican cada encuentro y se han propuesto ganar todos los premios del torneo en su honor, una motivación que sin duda impulsa su marcha triunfal hacia la “fiesta de los ocho grandes”.