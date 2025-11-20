América y Tigres inician la batalla por el título del Apertura 2025

Por: Regio Deporte

La espera terminó. Esta noche, la Liga MX Femenil vivirá el primer capítulo de una final soñada, protagonizada por las dos instituciones más dominantes del circuito: América Femenil y Tigres Femenil.

La capital del país será el escenario donde las Águilas buscarán aprovechar su localía en el partido de Ida, intentando llevarse una ventaja importante antes de viajar al “Volcán” para el cierre definitivo.

Una rivalidad histórica No es la primera vez que estas dos potencias chocan por el campeonato. “Amazonas” y “Azulcremas” se ven las caras nuevamente en una instancia definitiva, consolidando este duelo como el verdadero Clásico Nacional de la Liga Femenil.

Por un lado, Tigres llega con la etiqueta de favorita y la misión de ampliar su dinastía sumando una estrella más a su escudo. Por el otro, el América ha demostrado tener el fútbol y el carácter para jugar al tú por tú, buscando arrebatarle la gloria a las regias.

Detalles del Partido:

América Femenil vs. Tigres Femenil (Final de Ida).

Sede: Ciudad de México.

Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro).