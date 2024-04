América y Columbus abren como anfitriones las semifinales de la Copa de Concacaf

En los cuartos de final, el Columbus Crew dio la campanada al eliminar en penales a los Tigres de México.

Por su lado, el América y el Pachuca se clasificaron con marcadores globales contundentes: 9-2 ante el New England Revolution de Estados Unidos y 7-1 sobre el Herediano de Costa Rica, respectivamente.

El Monterrey avanzó a las semifinales tras eliminar, con dos triunfos, al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

América es favorito –

La primera semifinal se pondrá en marcha este martes en el estadio Azteca de la Ciudad de México donde las Águilas del América recibirán a los Tuzos del Pachuca, a partir de las 20H15 locales (02H15 GMT del miércoles).

Ambas escuadras se encuentran en un buen momento en la liga mexicana. El América es líder, a pesar de perder el fin de semana ante los Pumas, mientras que el Pachuca se mantuvo en zona de clasificación directa a la liguilla con un triunfo sobre el Santos.

Tras resolver su eliminatoria de cuartos de final en la Concacaf, el América quedó perfilado como favorito para avanzar a la final, pronóstico que no preocupa al director técnico del Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada.

“A mí no me interesa si América es favorito, me interesa que hagamos una buena propuesta”, dijo Almada y vaticinó 180 minutos, al menos, de gran complejidad. “Reconocemos la plantilla del rival, pero somos optimistas por naturaleza, confiamos en el trabajo que venimos desempeñando, será una llave dura”.

Esta eliminatoria se completará el martes en el estadio Hidalgo.

Monterrey busca levantar ante el Columbus –

El miércoles, el estadio Lower.com Field, en Columbus, será el escenario para el primer capítulo de la semifinal entre el Columbus Crew y el Monterrey, a partir de las 20H15 locales (00H15 GMT del jueves).

Si bien eliminó al Inter Miami y tiene altas probabilidades a los cuartos de final del fútbol mexicano, el Monterrey cayó en un bache en la liga mexicana donde lleva cuatro partidos sin ganar, incluidas tres derrotas, la más reciente el fin de semana frente al León.

Por su lado, el Columbus Crew rescató un empate como local ante los Timbers de Portland en la Major League Soccer en la que ocupa el cuarto lugar de la Conferencia Este.

“Físicamente estamos bien, me preocupa más el estado emocional”,aceptó el argentino Fernando Ortiz, entrenador del Monterrey, de cara a la eliminatoria ante el Crew. “Ahora tenemos la oportunidad de jugar una semifinal donde tenemos que corregir, afrontar y mejorar”.

Esta llave se cerrará el 1 de mayo en el estadio BBVA.