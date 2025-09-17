América, una prueba exigente y desafiante para Santiago Mele

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados alistan armas para medirse ante América, una prueba bastante complicada para el arquero Santiago Mele.

El cancerbero albiazul remarcó no tener comunicación previa con sus compañeros uruguayos Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres que juegan en el cuadro capitalino, descartando apuestas entre sí.

“Nos sentimos muy bien, con muchas ganas de afrontar este desafío. Son tres puntos muy importantes, como cada partido que jugamos con esta camiseta. Jugar de locales con nuestra afición siempre es muy motivante, así que estamos con muchas ganas de encarar el partido del fin de semana. Obviamente, la prueba que viene ahora será exigente y desafiante, pero la tomamos con la misma responsabilidad que siempre.

No he hablado mucho con los uruguayos de la América, como Cáceres o Rodrigo Aguirre, antes del partido. No hay apuestas, pero siempre es muy bonito enfrentarse a jugadores de nivel, como ellos, con los que nos conocemos desde las categorías juveniles. Es lindo vernos ahora jugando en equipos grandes y peleando por cosas importantes. Ojalá sea un gran espectáculo”, comentó.

Bajo esta misma línea, el charrúa destacó el nivel de la Liga MX que lo ha conllevado a ser convocado en la última lista de la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa, estratega que le aplaudió sus actuaciones en el Monterrey, mismas que espera y sirvan de cara al Mundial del 2026.

“Tanto Marcelo Bielsa como el cuerpo técnico de la selección me han mostrado su alegría de que esté en Monterrey. Saben que es un gran paso en mi carrera y también lo han visto en los últimos días. El trabajo que se está haciendo aquí ha sido de mucho crecimiento para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una situación en la que todos ganamos, ya que estoy aprendiendo todos los días con mis compañeros, mejorando día a día en el campo. Este crecimiento también es algo que se ve con buenos ojos en la selección, así que estoy muy contento. El fútbol mexicano está cada vez más visible a nivel mundial, y en Uruguay somos conscientes de la magnitud de los equipos en esta liga. Esta liga y equipos como Monterrey son cada vez más importantes, y queremos hacer un gran papel.

Estar en Monterrey es de mucho crecimiento para mi carrera. Aunque en la selección siempre se sigue al jugador y no tanto al club, estar en un equipo como este, convivir con jugadores de tanta calidad, y competir contra los rivales que enfrentamos, es muy motivante. Hay mucho por afrontar a nivel local, pero estoy muy entusiasmado, y aunque falta tiempo para el Mundial, cada partido me da la oportunidad de seguir creciendo”, añadió.

La “Pandilla” y azulcremas tiene pactado su encuentro para la noche del sábado en el “Gigante de Acero”, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 9, pues sería enfrentamiento directo por el liderato general.