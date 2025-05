América quiere concentrarse en duelo ante Pachuca antes de pensar en el Mundial de Clubes

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América despertó el martes con la noticia de que podría disputar el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, pero su entrenador brasileño André Jardine no quiere que eso los distraiga del objetivo de convertirse en el primer tetracampeón en la era moderna del fútbol mexicano.

Después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimara la protesta de León, que fue excluido por pertenecer al mismo dueño de Pachuca, otro de los equipos participantes en el Mundial, la FIFA confirmó un partido entre las Águilas y Los Ángeles FC para determinar al equipo reemplazo.

Ese enfrentamiento no tiene fecha definida todavía.

“Feliz con todo el grupo es una gran noticia para la institución y una oportunidad al mismo tiempo de representar al fútbol mexicano”, dijo Jardine. “Pero el foco es Pachuca, pensamos en la liguilla y estamos preparados e ilusionados por el objetivo”.

América enfrentará a los Tuzos a partir del miércoles en una de las llaves de cuartos de final del torneo Clausura. En las otras, el líder Toluca enfrenta a Monterrey, Tigres a Necaxa y Cruz Azul a León.

Las Águilas, segundos de la clasificación, vienen de ganar tres campeonatos seguidos, algo inédito en torneos cortos que se disputan en México desde 1996. En el pasado, América, Cruz Azul y Chivas habían logrado lo mismo.

El Guadalajara, en la década de los 60, antes que se disputara el formato actual de liguilla, alzó cuatro campeonatos consecutivos.

“Tenemos hambre de lograr algo importante en la liguilla, sabemos lo difícil que es conquistar títulos como venimos haciendo y quiero ver al equipo con hambre”, agregó el estratega. “Por eso nos permitimos alegrarnos con la noticia, pero a partir de ahora nuestra cabeza está en ese partido de mañana”.

Jardine hace bien. En los últimos años, los Tuzos han sido uno de los rivales que más se las ha indigestado, tanto localmente como internacionalmente. El año pasado, los Tuzos dejaron fuera a los azulcremas en la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

“Pachuca siempre endurece los juegos ante el América, no creo que haya supremacía de uno o de otro, pero nosotros estaremos a la altura”, sostuvo Jardine.

América, al igual que los otros cinco equipos que avanzaron directo a la liguilla, tuvieron poco más de dos semanas de inactividad mientras se realizaban los encuentros de la reclasificación.

A los azulcremas, esa pausa les sirvió para recuperar a algunos jugadores lesionados, como sus dos centros delanteros, Henry Martín y el uruguayo Rodrigo Aguirre, además del volante chileno Diego Valdés y el portero Luis Malagón.

Jardine dijo que de ellos, únicamente Valdés sigue con molestias. Descartó para esta serie al delantero uruguayo Brian Rodríguez.

La ida será en Pachuca y la vuelta el próximo sábado en la capital del país. América, por posición en la clasificación, avanzaría aun con la serie empatada.

“Hay que respetar a cada rival y no distraerse con nada. Es una serie a dos partidos y el primero puede dar ventaja decisiva”, añadió el entrenador brasileño. “Hay que estar enfocados en el partido de mañana y no distraerse con temas que no sean ese partido”.