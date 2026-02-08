América deja en la lona a Rayados con golazo de Zendejas

Monterrey, Nuevo León. El América salió avante por 1-0 en un reñido encuentro ante Rayados y meterse de lleno en los puestos de clasificación, esto por la fecha 5 del Clausura 2026.

El cuadro local fue superior desde el arranque hasta su final y de no ser por Luis Cárdenas se hubiese llenado la canasta, pies apenas al 13′ su tuvieron su primera de peligro en los pies de Alejandro Zendejas que con un trallazo avisaron al arco regio, bien tapado por el cancerbero norteño.

Rápidamente el apodado “Mochis” volvía a hacer acto de presencia, tapando al 20′ un disparo de Érick Sánchez, desviando a córner ante el fuerte empuje ofensivo del conjunto local pero que fue lo más cercano al gol en el primer lapso.

Para el complemento, los de André Jardiné salieron con todo, quedándose cerca de romper el marcador en los pies de Brian Rodríguez, quien tras un jugadón individual no pudo darle dirección a la meta, ahogando el festejo en las gradas de Ciudad de Los Deportes al 56′.

Los azulcremas siguieron perdonando, ahora vía Kevin Álvarez, que erró de forma increíble un mano a mano. Sin embargo, las águilas instantáneamente tuvieron su revancha de la mano de Zendejas, que con un zurdazo esquinado dejó parado a Cárdenas para hacer el 1-0 al 65′.

A partir de ahí todo la “Pandilla” no encontró camino alguno, siendo Cárdenas el salvador bajo los tres postes. El canterano albiazul le negó el debut goleador a Raphael Veiga al 72′ con una desviada milimétrica hacia el tiro de esquina.

Pese a todo el dominio azulcrema, el drama volvió a presentarse en la recta final del cotejo, cuando Roberto de la Rosa puso en el mapa a Ángel Malagón, que de una noche tranquila pasó a un manotazo que evitó la paridad regia al 91′.

Así, el resultado ya no pudo moverse, dejando al “Áme” con la victoria importantísima que los mete directo en puestos privilegiados, octavo sitio con 8 puntos; una unidad más que el Monterrey, quienes sumaron su segundo descalabro del certamen y salir de zona de calificación.