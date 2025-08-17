América arrebata invicto de Tigres con paseo en el “Uni”

Monterrey, Nuevo León. El América terminó con el invicto de Tigres en el torneo tras ganar 3-1 en su visita al Estadio Universitario, esto por la fecha 5 del Apertura 2025.

El duelo fue muy parejo desde el comienzo, donse ambas escuadras se estudiaban entre sí, aunque las “águilas” tocaron la puerta de Nahuel Guzmán al inicio con un disparo de Brian Rodríguez por encima del marco, apenas al 3′.

No obstante, la respuesta fue letal en el equipo felino, quienes rompieron el cero en los pies de Juan Brunetta. El argentino cerró la pinza a una gran asistencia de Diego Lainez para el 1-0 al 5′, en medio de una algarabía fuerte en el “Uni”.

A partir de ahí, los pupilos de André Jardiné le quitaron la pelota a los regios y de a poco se adueñaron completamente del encuentro, aunque sin ponerle trabajo a Guzmán bajo los tres postes.

Pese a ello, los capitalinos encontraron la paridad antes del descanso en un remate de Erick Sánchez. El apodado “Chiquito” dio el pase a la red en un recentro de Cristian Borja al 41′, emparejando el asunto hacia el complemento.

En el segundo lapso las cosas siguieron con la misma tónica, aprovechando los azulcremas el momento futbolístico y logrando remontarlo al 57′, nuevamente en la persona de Sánchez. El ’28’ americanista se mandó un golazo, colocando la esférica al ángulo inferior de Guzmán y poner el 2-1, cuesta arriba para los regios.

Ya con la losa pesada, los dirigidos por Guido Pizarro se fueron con todo en busca de la paridad, quedándose cerca al 64′ en un tiro libre de Ángel Correa. El campeón del mundo no podía creer la espectacular atajada de Luis Malagón, dejando en suspiro al “Volcán” que ya se preparaba para festejar.

El sueño del empate se desvaneció por completo al 69′ con la tercera diana capitalina. Una desafortunada acción del “Patón” al centro raso se Alejandro Zendejas, culminó con un autogol para la causa águila y encaminar un triunfo importantísimo. Todavía el ’10’ de los de Coapa tuvo la oportunidad de poner la goleada en la recta final, errando frente a Nahuel un mano a mano tras la descolgada de Rodrigo Aguirre por la banda al 73′.

El resultado no se movió para nada y dejó a Jardiné y compañía con la victoria que los sube al tecre peldaño de la tabla general con 11 puntos; dejando un escalón abajo a los auriazules con 9 unidades y su primer descalabro como locales en la era Pizarro, luego de once partidos.