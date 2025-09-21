América amarga debut de Anthony Martial con Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados dejaron escapar el triunfo, viéndose alcanzados por América en un vibrante empate 2-2 por la fecha 9 del Apertura 2025.

El equipo regio dominó durante gran parte del encuentro con un fútbol ofensivo y orden en defensa. Sin embargo, la falta de contundencia y algunos errores puntuales le abrieron la puerta a los capitalinos, que nunca bajaron los brazos y aprovecharon las oportunidades en el cierre del juego para igualar los cartones.

El cero se rompió apenas al 17′ en los pies de Fidel Ambriz, quien con un disparo preciso que venció a Ángel Malagón tras un mal rechace del cancebero al cabezazo previo de Lucas Ocampos.

Poco antes del descanso, Sergio Canales amplió la ventaja con una elegante definición de zurda, luego una asistencia del mencionado Ocampos para el 2-0 parcial y confirmando la superioridad del equipo local en la primera mitad.

En la segunda parte, los albiazules siguieron presionando, no obstante sus atacantes se cansaron de concretar las opciones frente al arco americanista, dándole aire a las Águilas quienes bajo la batuta de André Jardiné y sus cambios, adelantaron líneas y encontraron espacios para generar peligro en el área rival.

El descuento llegó al 82′ cuando el uruguayo Rodrigo Aguirre recortó la diferencia 2-1 aprovechando un error en la marca defensiva ante una excelente asistencia de Brian Rodríguez. La presión continuó y al 89′, Ramón Juárez sorprendió al español Sergio Ramos en un duelo aéreo y con un remate de cabeza selló el empate 2-2, desatando la euforia de la afición visitante.

Apenas unos segundos más tarde, Doménec Torrent dio entrada a Anthony Martial, quien hizo nulas acciones a la ofensiva y dejar la paridad entre ambos. Así, la “Pandilla” perdió la oportunidad de recuperar el liderato, quedándose con 22 puntos en el segundo lugar; mientras que los azulcrema confirman su fortaleza en los momentos clave del torneo en el cuarto sitio con 18 unidades.