Amelia Valverde descarta a Rayadas como favoritas en el Campeón de Campeonas

Monterrey, Nuevo León. Las Rayadas están listas para enfrentar a Tigres Femenil por el Campeón de Campeonas, duelo en el que aparentemente llegan como favoritas, etiqueta que no le gusta para nada a Amelia Valverde.

La estratega costarricense dejó en claro estar contentas por esta llave y sentirse respetuosa hacia el rival.

“Contentas, bendecidas de ver la posibilidad de competir en esta final, nos sentimos con ilusión y sentido de responsabilidad de tener esta posibilidad de volver a tener una final para este club. No me gusta tanto la etiqueta, somos respetuosas de nosotras mismas y a la vez del rival, hubo un torneo que terminó de buena forma para nosotras pero nos lleva a estar con más claridad de do de estamos.

Mañana habrá una nueva deuda con dos grandes equipos ganadores y no me ubicaría esa etiqueta de favorita, le quitaría la etiqueta de ser respetuoso ante un rival que sabemos su característica, con responsabilidad y metiéndole alegría al regreso de las jugadoras y al partido de mañana”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, la ‘tica’ confirmó la única baja de Katty Martínez por lesión para la serie contra las Amazonas, ex club de la “Killer” y recién fichaje albiazul. Mientras las refuerzos, estarán a dispocisión.

“A este momento la Única que no está a disposición es Katty, tiene una situación física y después de ahí toda están a disposición para competir. Parte de este crecimiento de la planilla es importante, no solo Lucia, sino también Paola, Ana Gaby y Zellka, es parte de la planificación para intentar poder sacar los partidos”, dijo.

Martínez sufre de una lesión miofibrilar G1 de vasto intermedio derecho, por lo que el tiempo estimado de recuperación es de dos a tres semanas.