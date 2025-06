Alpha Racing enfrenta un sábado de contrastes en Querétaro

El equipo Alpha Racing vivió una jornada con emociones divididas durante las actividades sabatinas de la quinta fecha de NASCAR México Series en el Autódromo de Querétaro. Con una práctica extensa y una calificación estratégica, el equipo dejó todo listo para afrontar la carrera de este domingo con determinación.

Eloy Sebastián, al mando del auto #9 Volaris–YaVas–Alpha Racing dentro de la categoría estelar, tuvo una destacada participación en pista. Durante la práctica completó 38 vueltas, mostrando constancia y ritmo, lo que le permitió avanzar a la segunda ronda de calificación. Finalmente, se colocó sexto en la parrilla de salida para la competencia de 140 vueltas.

“Me siento contento de regresar a Querétaro, es una pista que se me ha complicado en ocasiones anteriores, pero creo que hemos encontrado una buena puesta a punto, me he sentido más confiado y al final se ve el resultado. Califiqué sexto, tuvo un gran auto, es constante, creo que tenemos una buena oportunidad para mañana. Será importante cuidar el auto para llegar a las últimas vueltas y ser un auto contendiente. Buscaré salir a buscar la victoria y aprovechar cualquier oportunidad y sobre todo sumar puntos”, expresó Eloy.

Por su parte, Alonso Salinas, quien compite en la categoría Challenge con el auto #18 APXventures–Alpha Racing, vivió un día desafiante. Un incidente en la práctica, ocasionado por un problema en el acelerador, lo llevó al muro y provocó una bandera roja. El equipo trabajó intensamente para reparar el auto y dejarlo en condiciones para la carrera. Debido a ello, Alonso no pudo participar en la calificación y tendrá que salir de la parte trasera de la parrilla.

“Tuve un día complicado, un accidente en la práctica me quitó tiempo en pista. Se me quedó pegado el acelerador y me fui al muro, es una lástima porque el equipo tuvo que trabajar doble. Espero que todo nos salga bien mañana y poder tener una carrera decente en casa y seguir demostrando el avance que tengo en la categoría. Va a ser mi primera carrera en casa en la categoría Challenge, eso me motiva más espero salir con buen sabor de boca. Muchas gracias al equipo por reparar el auto para poder salir mañana a la carrera”, comentó el piloto queretano por adopción.

La quinta fecha del campeonato se correrá este domingo a las 13:40 horas en el óvalo queretano de 1.275 kilómetros. Se disputarán 140 giros, incluyendo un stage intermedio en la vuelta 65.