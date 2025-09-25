Alpha Racing cumple y mete a sus dos pilotos a los Playoffs de NASCAR México Series en Querétaro

El equipo Alpha Racing cumplió su objetivo en la fecha 11 de NASCAR México Series, celebrada el pasado fin de semana en el Autódromo de Querétaro, al clasificar a sus pilotos a la siguiente ronda de los playoffs.

Eloy Sebastián arrancó desde la posición 13 a los mandos del auto #9 Volaris–Alpha Racing y desde la vuelta 15 se adentró al top 10. Con un ritmo sólido y rebases inteligentes, avanzó hasta colocarse sexto general en la vuelta 113, posición que sostuvo hasta la bandera a cuadros al llegar la vuelta 140. El resultado le dio el pase al primer corte de playoffs, manteniéndose entre los pilotos protagonistas de la categoría.

“Sabíamos que iba a ser una carrera complicada, en el primer día de actividades me costó sentir cómodo el auto, pero trabajamos mucho y al final rescatamos un sexto lugar. Fue una carrera productiva, nos damos el pase al primer corte de playoffs, ahora vienen dos fechas importantes para llegar al corte de 4 pilotos, será importante lo que hagamos más adelante”, comentó Eloy.

Por su parte, Alonso Salinas con el auto 18 APXventures–AlphaRacing tuvo una remontada estratégica. Inició en la posición 27 y, tras un comienzo paciente, comenzó a escalar posiciones hasta ubicarse 15º en la vuelta 77. A pesar de enfrentar un contratiempo con la gasolina durante el stage, logró cerrar en el puesto 22 general, lo que le otorgó el décimo lugar en la Challenge Series, asegurando su pase a la siguiente fase de los playoffs.

“No nos fue muy bien como esperábamos en esta carrera de casa, pero hay que seguir sumando. Sentí el auto bien, teníamos buen ritmo, en el stage tuve una falla con la gasolina y eso me perjudicó, pero creo que avancé bastante bien. Venía en la pelea por el podio de Challenge, pero alcancé a entrar a pits por el problema de la gasolina, fue una lástima porque venía un buen resultado. Hay que seguir peleando en lo que viene”, apuntó Alonso.

La próxima cita en el calendario para Alpha Racing será el 5 de octubre en el Súper Óvalo Potosino, donde buscarán mantenerse firme en su camino dentro de los playoffs.