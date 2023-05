Alpha Racing, con objetivos claros a la cuarta fecha de NASCAR México

La dupla del equipo Alpha Racing, conformada por Rogelio López y Eloy Sebastián López, afrontarán este fin de semana la cuarta fecha de NASCAR México Series, a disputarse en el Autódromo de Querétaro.

Tanto Rogelio como Eloy se encuentran animados por el trabajo previo para esta cita, tanto a nivel personal, como interno en el equipo, mantienen objetivos claros de cara a la competencia que tendrá como nombre ‘Querétaro 140’.

Rogelio López buscará con el auto #6 AKRON-YAVAS arreglar cuentas pendientes, pues viene de carreras complicadas, donde su potencial sobre la pista se ha visto afectado por problemas con las llantas y donde el clima ha jugado un papel importante.

“Espero que este fin de semana no llueva y el clima nos deje tranquilos, porque hemos tenido temas con el clima, que no nos ha dejado correr de una manera que se debe y de forma continua. Personalmente, nos hemos visto afectados por llantas ponchadas, ya no sé si llamarlo mala suerte, pero es lo que hay. Vamos a Querétaro con la esperanza de que las cosas salgan mejor, tengamos buena suerte y vamos por el triunfo”.

Por su parte, Eloy Sebastián, piloto del auto #9 Gates-YAVAS-MERU-CAP, viene con buenos resultados, un podio y el segundo lugar del campeonato de la categoría Challenge, por lo que una bandera a cuadros no luce como una misión imposible.

“Estamos contentos de llegar a la cuarta fecha, el Ecocentro es un óvalo bastante complicado y muy técnico. En lo personal, tengo un objetivo para esta carrera y es avanzar en el campeonato, estoy segundo en la tabla. He tenido buenos resultados. Vengo de una carrera que no me favoreció en Chihuahua, pero ahora estamos dispuestos para darlo todo por la victoria. Estoy muy agradecido con todos los miembros del equipo, vamos a darlo todo por la victoria”, indicó el piloto del auto #9.

Las actividades, como se han venido realizando en los últimos meses, comenzarán el sábado con dos sesiones de prácticas y la calificación que definirá el lugar de partida para el domingo. La carrera principal tendrá inicio pasadas las 13:30 horas cuando ondeé la bandera verde en el óvalo de Querétaro.