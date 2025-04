Alpha Racing con metas claras rumbo a Puebla

El equipo Alpha Racing se prepara para enfrentar la tercera fecha puntuable de la temporada 2025 de NASCAR México Series, que se llevará a cabo el próximo 13 de abril en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc, Puebla.

Esta será la primera carrera en formato de circuito del calendario, por lo que los equipos deberán adaptarse a las características del trazado poblano de 2.590 kilómetros. Además, por primera vez en la historia del campeonato, la sesión de calificación se realizará mediante rondas eliminatorias, añadiendo un reto adicional para los pilotos.

Tras obtener su primer podio en la categoría estelar, el oaxaqueño Eloy Sebastián llega motivado y con la mira puesta en la victoria a bordo del auto 9 Volaris-YaVas-AlphaRacing, lo que le permitiría asegurar su pase a los playoffs.

“Estoy muy contento de llegar al primer circuito de la temporada, Puebla ha sido una pista donde me ha ido bien y me siento cómodo cada vez que he ido, será una fecha importante para nosotros porque estamos en la búsqueda de nuestra primera victoria para asegurar nuestro pase a playoffs. El equipo ha hecho un gran trabajo, hemos venido peleando cada una de las carreras y esta no será la excepción”, indicó.

En la categoría Challenge, Alonso Salinas continúa su proceso de desarrollo como novato y llega preparado para dar otro paso firme al volante del 18 APXventures-AlphaRacing, confiado de saber dónde debe concentrarse para seguir creciendo.

“Será el primer circuito del año, esta temporada nos tocan bastantes circuitos, creo que eso nos va a dar una buena referencia de cómo estamos y de dónde vamos a partir. Puebla es una pista que se me da bien, será una buena oportunidad de sacar otro buen resultado. Haré lo mismo que he venido haciendo hasta ahora, arriesgar cuando tenga que arriesgar y conservar cuando tenga que hacerlo. Por ahora, no buscaré hacer cosas que me lleguen a perjudicar, buscaré siempre un avance en cada fecha”, apuntó,

Las actividades comenzarán el sábado 12 de abril, con una única práctica y la calificación, que por esta ocasión será por eliminaciones. El domingo 13, la carrera estelar se disputará a las 13:40 horas, con una duración de 75 vueltas.

Como parte de la celebración anticipada del Día del Niño, la organización de NASCAR México Series invita al público a asistir en familia, ya que los más pequeños de la casa podrán ingresar gratis acompañados de su madre o padre.