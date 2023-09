Alonso Salinas se queda a un paso del Top 10 en Chihuahua

Aldama, Chihuahua, a 26 de septiembre de 2023.- El Dorado Speedway, fue un duro reto para el piloto Alonso Salinas, del equipo APX Ventures – Emagas, quien a lo largo del fin de semana tuvo que remar contracorriente solventando los problemas que presentó su camioneta desde el momento de las prácticas, sin embargo, se mantuvo en pie de lucha y pudo terminar la competencia a un paso del Top-10.

Nada indicaba que los problemas mecánicos se presentarían durante la décima fecha de la Trucks México Series, que se realizó en la magnífica pista chihuahuense. Aunque los objetivos eran claros y se trabajó intensamente previo a la competencia para pelear por la bandera a cuadros, finalmente la batalla más intensa fue contra los propios fierros.

La Truck #14 con los colores de Arquina / Netzhome / Inleasing / Misik / Grupo Nogueira / Penthouse México / Novelty / Ciefsa y Brentec, venía de ajustes importantes en el taller para ofrecer el mejor performance posible, y aunque en sus primeros giros en las prácticas parecía que mejoraba constantemente, una caída en el rendimiento encendió los focos rojos en el equipo que se dispuso de inmediato a tratar de resolver la falla.

Los mecánicos pasaron buena parte de la jornada tratando de hallar el error, pero ante el poco tiempo para enfrentar la sesión de calificación, poco pudieron hacer para dejar al truck en buen estado. Y eso se notó durante la búsqueda de la pole donde lamentablemente el piloto mexiquense no pudo marcar buenos tiempos y tuvo que arrancar en la parte trasera de la parrilla.

A pesar de ese inconveniente, Salinas no se rindió y se dispuso a hacer una competencia inteligente, y así fue. Con una buena estrategia que minimizó los daños, se mantuvo dentro de la vuelta del líder cruzando la meta en la P12, que le da buenos puntos pero sobre todo, le da confianza de cara a la próxima carrera.

“Fue un fin de semana muy complicado para nosotros, no pudimos encontrar un buen ritmo en la camioneta y eso provocó que no estuviéramos en la pelea por la victoria, es una lástima, pero así son las carreras y me regreso a casa en paz con la tranquilidad de que de entregamos en la pista todo nuestro enfoque y con los ánimos de trabajar más para que estos problemas no se presenten en las próximas dos carreras que nos faltan por cumplir”, dijo Alonso Salinas.

Salinas ya se prepara de cara a la décimo primera fecha de la temporada, la cual se disputará en el Autódromo Miguel E. Abed el próximo 21 y 22 de octubre.