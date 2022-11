Alondra Yáñez domina el racquetbol de prepas y ahora el de facultades de la UANL

Sin perder su nivel, pero sobre todo sus sueños de llegar a ser la máxima figura del racquetbol nacional e internacional, Alondra Yáñez Mireles, después de iniciar una carrera estudiantil ascendente es este deporte en la Preparatoria N° 2, ahora poco a poco se perfila ser la mejor de las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Enfundada en la camiseta de los Pericos Salvajes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde cursa el 5° semestre, la joven de tan solo 18 años y 1.54 metros de estatura, luego de hacer una pausa deportiva por motivo de la pandemia, en su primera participación en esta categoría, regresó con más fuerza dominando de punta a punta la competencia celebrada durante la semana del 8 al 10 de noviembre.

Con sendas victorias ante las representantes de FIME 11-0 y 11-1, nuevamente contra otra competidora de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con idénticos marcadores de 11-0 y 11-1, posteriormente contra Karen Martínez de FOD 11-0 y 11-1 y en la gran final entre sets contra Claudia Vizcaíno con marcadores de 15-7, 14-15 (única derrota) y el decisivo 11-2 en la competencia celebrada en las instalaciones del Centro Tenístico de Nuevo León.

“Este es otro nivel, con mayor exigencia, más porque todas venimos regresando de 2 años de receso deportivo por causa del COVID, pero creo que me sentí bien y me siento que poco a poco estaré en mejores condiciones para participar en las próximas competencias nacionales y porque no en las internacionales donde haya oportunidad de hacerlo”, expresó Alondra Yáñez Mireles.

Durante su etapa en la Preparatoria N° 2, la joven futura comunicadora, que en sus tiempos libres realiza prácticas profesionales como reportera de deportes de Canal 28 y Radio Nuevo inició poco a poco escalando posiciones en el racquetbol universitario conquistando primero un tercer lugar, ascendiendo después al segundo y cerrando sus dos últimos semestre como primer lugar.

“Ahora en la Facultad he iniciado en primer lugar, lo que implica el tener que seguir con un plan de entrenamiento mayor, porque no descarto formar parte del equipo de la UANL, mi próximo sueño, es participar en las mundiales y panamericanos representando a mi país.

Y mi próxima meta es traer medalla en los juegos CONADE del próximo año” dijo la joven universitaria que se iniciara hace 6 años y medios en este deporte, que tiene como máxima exponente de todos los tiempos, a Paola Longoria.