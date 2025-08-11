Almeyda estará satisfecho “cuando acabe el torneo y los resultados sean buenos”

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, ha hecho balance tras disputar el domingo en Francia ante el Toulouse (1-1) el último partido de preparación de pretemporada y ha comentado que estará satisfecho del trabajo hecho “cuando acabe el torneo y los resultados sean buenos”.

“Todo cambio necesita un poco de tiempo, pero se han visto buenas cosas, sobre todo en la mentalidad de sacar puntos. Es difícil que esté satisfecho porque siempre hay cosas que corregir”, ha apuntado el argentino en declaraciones que facilita este lunes el Sevilla, club en el que debuta en su banquillo.

Almeyda insistió en que hay que “seguir creciendo”, pero que lo que está “valorando es el esfuerzo de los jugadores”, y relató que “hay situaciones habladas y entrenadas que, cuando se hacen mal, acabas sacando desde el medio, el fútbol es así de simple”, en alusión los fallos en acciones defensivas que han costado goles en esta pretemporada.

“El balance de la pretemporada es positivo, estamos en búsqueda de un estilo diferente al que se venía realizando a través de una metodología diferente a la que se venía realizando”, explicó Almeyda, quien se mostró ilusionado con el inicio de LaLiga, que tendrá lugar el próximo domingo en Bilbao ante el Athletic Club.

“Esta semana arranca un sueño para aficionados, directivos y cada uno de nosotros. En el fútbol se pasa por las mismas estaciones que tiene el año, se pasa por un invierno, por un verano, por un otoño y por una primavera, pero el objetivo es que tengamos una primavera o un verano constantemente”, afirmó el nuevo técnico sevillista.