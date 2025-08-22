Allegri: “Modric es increíble, toca más el balón con el exterior que con el interior”

El italiano Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, se rindió este viernes al talento del croata Luka Modric, que podría ser titular este sábado en el estreno del combinado ‘rossonero’ en Serie A.

“Es increíble. Es maravilloso cuando toca el balón, lo toca más con el exterior que con el interior y eso lo hacen muy pocos”, comentó en rueda de prensa el técnico.

Luka Modric ha jugado dos partidos con el Milan y ninguno como titular. Este sábado, en San Siro, los ‘rossoneri’ se miden en la primera jornada de Serie A ante el Cremonese, recién ascendido, en lo que podría ser la primera titularidad del centrcampista de 39 años.

“No puede tener la misma condición física que hace veinte años, así que intentaremos gestionar su temporada lo mejor posible. Se ha mostrado muy disponible y físicamente está muy bien. También será muy útil fuera del campo”, explicó.

“Esta tarde decidiré si será titular o no”, finalizó el técnico.