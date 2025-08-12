Alistan torneo Promocional Juvenil

La Asociación de fútbol de Nuevo León prepara con mucho entusiasmo lo que será el promocional, con miras a participar en el torneo de la Liga Nacional Juvenil.

Las categorías en las cuales se va a tomar parte son desde los nacidos en el año del 2014, hasta los juveniles del 2008, dentro de la rama varonil.

Este torneo forma parte de las actividades del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, con el propósito de promover a las futuras estrellas del profesional.

Para participar, todo equipo debe estar debidamente afiliado a la Asociación de Fútbol de Nuevo León y los encuentros se llevarán a cabo en los campos de los clubes participantes, localizados en los diferentes municipios del estado.